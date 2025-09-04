Haberler

Vatan Partisi, Çin'in Zafer Kutlamalarını Takip Etti

Vatan Partisi, Çin'in Zafer Kutlamalarını Takip Etti
Güncelleme:
Vatan Partisi üyeleri, İstanbul'daki genel merkezde bir araya gelerek, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Beijing'deki kutlamaları izledi.

İSTANBUL, 4 Eylül (Xinhua) -- İstanbul'daki parti genel merkezinde bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen büyük kutlamaları takip etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
