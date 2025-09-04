Vatan Partisi, Çin'in Zafer Kutlamalarını Takip Etti

İSTANBUL, 4 Eylül (Xinhua) -- İstanbul'daki parti genel merkezinde bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen büyük kutlamaları takip etti.