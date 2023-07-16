- Varto'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenledi.

Varto çarşı merkezinden Belediye İşhanı önüne kadar yapılan yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ve Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, "Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, hain darbe gecesini takip eden günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri de vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya haykırmıştır. Büyük Türk milleti alçakça ve haince yapılan tüm saldırıları, düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi inanç, isabet ve kararlılıkla ortadan kaldırarak daima hür ve bağımsız olarak yarınlara güçlü adımlarla devam edecektir. Tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü şerefle yad edecek ve bu uğurda şahadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medarı iftiharımız tüm gazileri asla unutmayacak ve onların kıymetli emanetleri olan ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında duracak, kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı izletildiği program, sala okunmasıyla son buldu.