Haberler

Polonya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş yapmaya çalışan küçük bir uçak düştü, alev alan uçakta 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, bir küçük uçak Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havalimanına yerel saatle 13.00 sularında iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü.

Yere çarpan uçak alev aldı.

Uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında bölgede bulunan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yetkilileri, pist dışına çıkan uçağın bir binaya çarptığını ve tamamen yandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Kaman OSB’de yönetim krizi: Başkan Demirci'den çok sert 'İmza memuru değilim' çıkışı

Belediye başkanından çok sert "İmza memuru değilim" çıkışı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi

Yaptığıyla tüm ülkeyi dehşete düşürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar