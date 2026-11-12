Varşova'da Bağımsızlık Günü yürüyüşüne Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki katıldı

Varşova'da Bağımsızlık Günü yürüyüşüne Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, başkent Varşova'da Bağımsızlık Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. 11 Kasım 2026'da gerçekleşen yürüyüşte Nawrocki, fotoğrafta ortada görülüyor.
VARŞOVA, 12 Kasım (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da Bağımsızlık Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki (ortada), 11 Kasım 2026. (Fotoğraf: Neil Milton/Xinhua)
Kaynak: Xinhua