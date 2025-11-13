Varna Belediye Başkanı Kotsev'e Yolsuzluk İddianamesi

Bulgaristan'da Sofya Savcılığı, Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev hakkında hazırladığı yolsuzluk ve baskı suçlamalarına ilişkin iddianameyi Sofya Şehir Mahkemesi'ne sundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre savcılık Varna Belediye Başkanı Kotsev ve dört sanık hakkında yolsuzluk ve baskı suçlamaları içeren iddianameyi mahkemeye iletti.

Sanıklar arasında belediye meclis üyeleri Yordan Kateliev ve Nikolay Stefanov ile birlikte birer milletvekili ve iş insanının bulunduğu belirtildi.

Savcılığa göre, sanıklar Temmuz 2024-Mayıs 2025 döneminde rüşvet ve baskı yoluyla maddi kazanç sağlamaya çalıştı.

İddianamede, Kotsev'in yaklaşık 370 bin leva (185 bin avro), Stefanov'un 250 bin leva (125 bin avro), Kateliev'in 230 bin leva (115 bin avro) ve iş insanı A.P'nin 118 bin leva (59 bin avro) rüşvet talep ettiği belirtildi.

Kotsev ve A.P'nin bir iş insanından 118 bin leva isteyerek, Varna Belediye Başkan Yardımcısı üzerinden imar planı onay sürecine etki etme sözü verdikleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Kotsev ve Stefanov'un Varna'da bir şirketin icra direktörü Plamenka Dimitrova'yı, yönettiği firmanın Varna Belediyesi'nden aldığı bazı sözleşmeleri, sanıklardan milletvekili İ.M'nin ortağı olduğu bir şirkete devretmeye zorladığı belirtildi. Dimitrova talebi reddederek Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna başvurdu.

Kotsev ayrıca, Varna Entegre Kentsel Ulaşım Projesi kapsamında görevli bir yöneticiyi, 3 milyon leva (1,5 milyon avro) tutarındaki hibe fonunu başka bir şirkete aktarmaya zorlamaya teşebbüs etmekle suçlandı. İddianameye göre talimatı reddeden yönetici kısa süre sonra görevden alındı.

Soruşturma, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından, Sofya Şehir Savcılığının gözetiminde yürütüldü.

Varna Belediye Başkanı Kotsev, 8 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sofya Temyiz Mahkemesi, 16 Ekim'de Kotsev'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.