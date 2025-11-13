Haberler

Varna Belediye Başkanı Kotsev'e Yolsuzluk İddianamesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da Sofya Savcılığı, Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev ve diğer sanıklar hakkında yolsuzluk ve baskı suçlamalarıyla iddianame sundu. Sanıkların rüşvet talep ettiği ve çeşitli baskı yollarıyla maddi kazanç sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Bulgaristan'da Sofya Savcılığı, Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev hakkında hazırladığı yolsuzluk ve baskı suçlamalarına ilişkin iddianameyi Sofya Şehir Mahkemesi'ne sundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre savcılık Varna Belediye Başkanı Kotsev ve dört sanık hakkında yolsuzluk ve baskı suçlamaları içeren iddianameyi mahkemeye iletti.

Sanıklar arasında belediye meclis üyeleri Yordan Kateliev ve Nikolay Stefanov ile birlikte birer milletvekili ve iş insanının bulunduğu belirtildi.

Savcılığa göre, sanıklar Temmuz 2024-Mayıs 2025 döneminde rüşvet ve baskı yoluyla maddi kazanç sağlamaya çalıştı.

İddianamede, Kotsev'in yaklaşık 370 bin leva (185 bin avro), Stefanov'un 250 bin leva (125 bin avro), Kateliev'in 230 bin leva (115 bin avro) ve iş insanı A.P'nin 118 bin leva (59 bin avro) rüşvet talep ettiği belirtildi.

Kotsev ve A.P'nin bir iş insanından 118 bin leva isteyerek, Varna Belediye Başkan Yardımcısı üzerinden imar planı onay sürecine etki etme sözü verdikleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Kotsev ve Stefanov'un Varna'da bir şirketin icra direktörü Plamenka Dimitrova'yı, yönettiği firmanın Varna Belediyesi'nden aldığı bazı sözleşmeleri, sanıklardan milletvekili İ.M'nin ortağı olduğu bir şirkete devretmeye zorladığı belirtildi. Dimitrova talebi reddederek Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna başvurdu.

Kotsev ayrıca, Varna Entegre Kentsel Ulaşım Projesi kapsamında görevli bir yöneticiyi, 3 milyon leva (1,5 milyon avro) tutarındaki hibe fonunu başka bir şirkete aktarmaya zorlamaya teşebbüs etmekle suçlandı. İddianameye göre talimatı reddeden yönetici kısa süre sonra görevden alındı.

Soruşturma, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından, Sofya Şehir Savcılığının gözetiminde yürütüldü.

Varna Belediye Başkanı Kotsev, 8 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sofya Temyiz Mahkemesi, 16 Ekim'de Kotsev'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.