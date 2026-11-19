Vanuatu İklim Değişikliği Bakanı Ralph Regenvanu, sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırma hedefinin, gelişmekte olan küçük ada devletlerinin varlığını sürdürebilmesi için önemli olduğunu belirterek "Bu sıcaklık hedefine geri dönebilmek için şu anda yapabileceğimiz her türlü eylemi hayata geçirmemiz gerekiyor çünkü bunu halihazırda aştığımızı biliyoruz. Bu hedefin korunmasına ihtiyacımız var." dedi.

Regenvanu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırma hedefinin, gelişmekte olan küçük ada devletlerinin varlığını sürdürebilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Regenvanu, "Bu sıcaklık hedefine geri dönebilmek için şu anda yapabileceğimiz her türlü eylemi hayata geçirmemiz gerekiyor çünkü bunu halihazırda aştığımızı biliyoruz. Bu hedefin korunmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Regenvanu, tüm ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaştığını gösteren ulusal katkı beyanları hazırlamasının gerekliliğine işaret ederek "Her türlü yeni fosil yakıt üretimini durdurmalarını, yeni kömür madenleri açmamalarını, yeni LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesisleri veya doğal gaz sahaları açmamalarını, her türlü yeni çıkarım faaliyetini durdurmalarını istiyoruz. Mevcut fosil yakıt altyapısını ise yenilenebilir kaynaklara dönüştürmeye başlamalıyız. Bilim insanlarının bize söylediklerine göre olması gereken şey bu." ifadelerini kullandı.

Vanuatu'nun öncülük ettiği bir girişimin ardından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) devletlerin iklim değişikliğine ilişkin yükümlülükleri hakkında bir danışma görüşü yayımladığını aktaran Regenvanu, "UAD'nin o tarihi ve oy birliğiyle aldığı karar sonucunda artık herkes biliyor ki, devletlerin Paris Anlaşması kapsamında sahip oldukları yükümlülükleri yerine getirme konusunda yasal sorumlulukları var. Bu nedenle, bu COP'ta ilk kez UAD'nin danışma görüşüne atıfta bulunulduğunu görmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Regenvanu, "Devletlerin, UAD'nin de belirttiği gibi, fosil yakıt üretimini genişletmeye ve yeni fosil yakıt tesislerine ruhsat vermeye devam etmenin, uluslararası haksız fiil teşkil edebileceğini bilmeleri için baskı yapıyoruz." dedi.

BM Genel Kurulunun, UAD'nin danışma görüşünü memnuniyetle karşıladığını aktaran Regenvanu, "Dolayısıyla dünyanın çoğunluğu bunun yapmamız gereken bir şey olduğunu biliyor. Burada da devletlerin, UAD tarafından belirtilen yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamalarını sağlamaya yönelik bazı taahhütler görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Regenvanu, "COP31'in çok iyi olduğunu düşünüyorum. İşler yoğunlaşıyor. Avustralya ve Türkiye'nin birlikte çalışmasından bir sonuç elde etmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA