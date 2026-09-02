Vanuatu'dan UAD'ye Ada Başvurusu

Vanuatu, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurarak Fransa'nın kontrolündeki Umaenupne (Matthew) ve Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerinde egemenlik iddiasında bulundu.

UAD'den yapılan açıklamada, Vanuatu'nun 31 Ağustos'ta, Fransa ile aralarındaki Umaenupne (Matthew) ve Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerindeki egemenlik haklarının tespiti ve iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları arasındaki tek deniz sınırının belirlenmesi için Divana başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamada, İçtüzüğün 38. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Vanuatu'nun başvurusunun Fransa'ya iletildiği, Fransa'nın mahkemenin yargı yetkisine rıza göstermediği sürece yargılamada herhangi bir işlem yapılmayacağı kaydedildi.

Adalar üzerindeki uyuşmazlık

Fransa ve Britanya tarafından ortak yönetilen Vanuatu, 1980'de bağımsızlığını kazanmıştı.

Vanuatu, bağımsızlığından bu yana Matthew ve Hunter adaları üzerindeki Fransız egemenliğine itiraz ediyor ve adaları Fransız kontrolüne bırakan sömürge dönemi düzenlemesinin yerli halka danışılmadan yapıldığını savunuyor.

Vanuatu, adalar kendi kontrolüne geçmeden sömürgeden çıkış sürecinin tamamlanmış sayılamayacağını ileri sürüyor.

Fransa ise adaların teslimine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA