Vancouver’da Mantar Fuarı: 300'den Fazla Tür Sergilendi
VANCOUVER, 27 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen geleneksel mantar fuarında 300'den fazla tanımlanmış mantar türü sergilendi. Fuar kapsamında mantar biyoçeşitliliği ve korunması konusunda halkın farkındalığını artırmak amacıyla örnek tanımlama ve yetiştirme atölyeleri kuruldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel