Kanada'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin 20 Tondan Fazla Oyuncak Toplandı

VANCOUVER, 11 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki Vancouver kentinde yer alan Canada Place'te düzenlenen 2025 Pan Pasifik Noel Dilek Kahvaltısı etkinliğinde bağışlanan oyuncaklar, 10 Aralık 2025.

Kanada'nın en büyük tek günlük oyuncak bağış kampanyalarından biri olan yıllık Pan Pasifik Noel Dilek Kahvaltısı, çarşamba günü Vancouver'da gerçekleştirildi. Etkinlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 20 tondan fazla oyuncak toplandı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)