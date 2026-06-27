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ABD Başkan Yardımcısı Vance: "İran, mutabakata ilişkin anlaşmazlığı varsa telefon açabilir"

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın mutabakata ilişkin anlaşmazlığı olması halinde iletişime geçebileceğini ancak şiddete şiddetle karşılık verileceğini söyledi. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak İran'a hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın, ABD ile mutabakatına ilişkin anlaşmazlığı olması halinde iletişime geçebileceğini belirterek, "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir." dedi.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a hava saldırıları düzenlendiğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.

"İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk." ifadelerini kullanan Vance, "Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda anlaşmazlıkları varsa, (İran) telefon açabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, paylaşımında ayrıca, "Ancak şiddete, şiddetle karşılık verilecektir." ifadelerine yer verdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, " Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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