ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: "(İran'la savaş) Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varılacağını ya da saldırılara devam edileceğini belirtti. Vance, savaşın sonsuza dek sürmeyeceğini ve görevlerini yerine getirip eve döneceklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik "operasyonu" sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını ve yaklaşık 6 haftalık saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Körfez ülkelerinin de girişimleriyle İran'la müzakerelerin sürdüğünü kaydeden JD Vance, ya Tahran'la "nükleer silaha sahip olmayacakları" bir anlaşma yapacaklarını ya da saldırılara geri döneceklerini belirtti.

Kendilerinin "sonsuz savaşları" bitirme vaadiyle işbaşına geldiklerini söyleyen Vance, İran savaşının da çok uzun sürmeyeceği mesajını vererek, "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil. Görevimizi yerine getirip eve döneceğiz. Başkanın verdiği söz buydu ve tam da bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Trump savaşa yeniden dönmek istemiyor" mesajı

Trump'ın savaşa yeniden dönmeyi tercih etmek istemediğini vurgulayan Vance, "Ya savaşı yeniden başlatacağız, ki Başkan'ın tercihi bu değil, ya da bir anlaşmaya varacağız. Odaklandığımız nokta burası ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İran'ın tarihi ve kültürel olarak büyük bir medeniyete sahip olduğunu ifade eden Vance, bununla birlikte İranlıların müzakerelerde tam olarak ne söylediklerinin her zaman net bir şekilde anlaşılmadığını dile getirdi.

Vance, "Sadece nükleer silaha sahip olmama taahhüdünü değil, aynı zamanda yıllar sonra da İranlıların bu nükleer kapasiteyi yeniden inşa etmemelerini sağlayacak bir süreç üzerinde çalışmaya yönelik taahhüdü görmek istiyoruz. İşte müzakerelerde ulaşmaya çalıştığımız hedef bu." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "İranlılar sizce bir anlaşmaya varacaklar mı?" şeklindeki bir soruya, "Bunu nasıl bilebilirim ki?" yanıtını verdi. İran'ın oldukça karmaşık bir ülke olduğunu da söyleyen Vance, kendisinin dahi bu ülkeyi tam olarak anladığını söyleyemeyeceğini belirtti.

İranlıların anlaşma yapmak istediklerini düşündüğünü aktaran Vance, müzakere sürecinin nereye varacağını yakından takip ettiklerini kaydetti.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya iletilmesi söz konusu değil

Öte yandan JD Vance, bir soru üzerine, Rusya'nın (İran'ın elindeki) zenginleştirilmiş uranyumu alması gibi bir planlarının olmadığının altını çizdi. Vance, bu tür konuların müzakere masalarında ele alındığını ancak kendilerinin bu yönde bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
