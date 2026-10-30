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Vance, İran'la sonsuz savaş olasılığını reddetti, Trump'a güvendi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'a verdiği demeçte ABD'nin İran ile 'sonsuz bir savaş' sürdürmesi olasılığını reddetti. Vance, Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını ve İran'la süren durumun sonsuz savaşa dönüşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran ile "sonsuz bir savaş" sürdürmesi olasılığını reddederek???????, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirtti.

Fox News'a konuşan Vance, İran ile savaş konusunda Trump'a olan güvenini ifade etti.

Vance, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir." dedi.

Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirten Vance, "ABD, 47 yıldır İran'la uğraşıyor ve size söz veriyorum ki Donald Trump, İran'ın sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Ekim'de Texas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde, konuya ilişkin "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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