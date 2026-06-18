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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi Açıklaması

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran mutabakatını eleştiren İsrailli bakanlara tepki göstererek, İsrail'in en güçlü müttefiki olan ABD'ye saldırmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların durması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrail kabinesindeki bazı isimlere sert tepki göstererek, "Ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım." dedi.

Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İran'la mutabakata ilişkin detayları masaya yatırırken İsrailli bazı siyasetçilerin açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail kabinesindeki bazı bakanların İran'la anlaşma dolayısıyla ABD'yi ve bizzat Başkan Donald Trump'ı hedef alan açıklamalar yaptıkları yönündeki bir soruya yanıt veren Vance, diğer ülkeler gibi İsrail'in de bu anlaşmaya uymasını beklediklerini vurguladı.

Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisiyle yaptığı görüşmede dile getirmediği bazı şeyleri başkalarına söyleyerek mutabakatı eleştirdiğine yönelik haberlerden rahatsız olduğunu belirtti.

İsim vermeden İsrail kabinesindeki bazı isimleri hedef aldı

"Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin çıkıp anlaşmaya saldırdıklarını ve Başkan Trump'a çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım." diye konuşan Vance, İsrailli bazı bakanları hedef aldı.

Vance, şunları kaydetti:

"İsrail'de ABD'yi eleştiren bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim: Son üç ayda, vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değildir. İsrail'de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir."

İsrail'e Lübnan uyarısı

Vance, İran'la mutabakat kapsamında İsrail ile Hizbullah arasındaki saldırıların da sona ermesi gerektiğini ve tarafların bu konuda söz verdiğini dile getirerek, her iki tarafın da buna uymalarını istedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hizbullah'ın İsrail'e roket ve insansız hava araçları ile saldırmamasını bekliyoruz, aynı şekilde İsrail'in de Lübnan'da çılgın işler yapmamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki durumun tamamen diplomasi ile yürütülmesi gerektiğini ve bu sebeple İsrail ile Lübnan arasındaki diyalog sürecini başlattıklarını anlatan Vance, bu görüşmelerden "olağanüstü başarılı" sonuçlar aldıklarını ve çatışmaların büyük ölçüde sonlandığını söyledi.

Lübnan hükümetinin Lübnan'ın güneyini kontrol edebilmesi gerektiğini ve böylece Hizbullah'ın "ülkeyi ele geçirmesinin" engellenmiş olacağını savunan Vance, İsrail'in de bu süreçte Lübnan'ın güneyine saldırmamasını istediklerinin altını çizdi.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade eden Vance, "İsrail de diğer herkes gibi, kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır. Başkan'ın bazen hayal kırıklığına uğramasının nedeni, anlaşmada bir atılımın eşiğindeyken birdenbire Beyrut'taki bir sivil yerleşim merkezinde büyük bir patlama meydana gelmesi ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insanın hayatını kaybetmesidir. Bu kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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