Vance, Alaska'daki senato seçiminde benzer isimli adaylara dair DOJ davasını savundu

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Adalet Bakanlığının (DOJ), Alaska eyaletindeki senato seçiminin oy pusulasında benzer isimli iki adayın bulunmasının seçmenlerde kafa karışıklığı oluşturabileceği gerekçesiyle eyalete açtığı davayı savundu.

Vance, dün, Michigan eyaletindeki mitingine gitmek üzere yola çıkarırken gazetecilere yaptığı açıklamada, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan S. Sullivan ile neredeyse aynı isme sahip ikinci bir adayın seçimlere katılmasını "büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

Başkan Yardımcısı Vance, benzer isimde iki adayın gelecek hafta yapılacak ara seçimde seçmenlerin kafasını karıştırabileceğini savunarak "Pek çok Alaskalı oy pusulasına bakacak ve bunun tamamen büyük bir sahtekarlık olduğunu fark edecek." dedi.

Seçmenleri kasıtlı olarak şaşırtmak amacıyla bir adayın oy pusulasına konmasını "seçim sahtekarlığının" tanımı olarak nitelendiren Vance, bunu onaylamadıklarını vurgulayarak Adalet Bakanlığının Alaska'daki senato seçimine ilişkin açtığı davayı savundu.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta, Alaska'daki senato seçimlerinde oy pusulasında benzer isimli iki adayın bulunmasının seçmenlerde kafa karışıklığı oluşturabileceği gerekçesiyle eyalete dava açmıştı.

Davanın merkezinde, adı görevdeki senatörün adına çok benzeyen ikinci aday Dan J. Sullivan yer alıyor. Bakanlık, bu adayın seçmenleri yanıltabileceğini ve yarışın sonucunu etkileyebileceğini öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta, Demokratların Alaska'daki senato yarışında görevdeki Senatör Sullivan'la benzer isimli bir aday çıkararak seçmenlerin kafasını karıştırmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA