Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

VAN ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalarda; 43 gram metamfetamin, 160 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 10 methadone hap, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu aparatı, 1 hassas terazi, 61 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.