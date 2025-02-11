Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Van ve Hakkari'de Dondurucu Soğuklar Etkili

Van ve Hakkari'de Dondurucu Soğuklar Etkili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Hakkari'de yaşanan dondurucu soğuklar, özellikle meyve bahçelerinde buzlanma ve kırağı oluşumuna neden oldu. Bahçe sahipleri, kar yağışı olmamasına rağmen soğuk havaların bitkileri olumsuz etkilediğini aktarıyor.

Van ve Hakkari'de soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Köprüler Mahallesi'nde sulama suyunun geçtiği meyve bahçelerinin yüzeyi buzla kaplandı.

Bahçelerini kontrol eden vatandaşlar, durumun şaşkınlığını yaşadı.

Bahçe sahiplerinden Gürkan Bilgin, kurak geçmesine rağmen dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Bilgin, "Hava çok soğuk geçiyor. Bahçemiz tamamen buzla kaplanmış durumda. İnşallah meyve ağaçları zarar görmez." dedi.

İrfan Baydur ise "Sabah uyandığımızda bahçelerimizin buzla kaplı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadık. Bu sene aslında kar çok yağmadı ama havalar soğuk. Bahçelere gelen su da dondu." diye konuştu.

Ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü ilçede dere ve sulak alanlar dondu, saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Öte yandan düşen çığlar nedeniyle yolu kapanan Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
img

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
img

Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.