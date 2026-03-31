Van ve Bitlis'te 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalle ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 42 yolun açılması için çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Adilcevaz ilçesinde de karla kaplanan futbol sahası ekiplerce temizlendi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, zorlu hava şartlarına rağmen spor faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için ekiplerin mesai yaptığını belirtti.

Profesyonel ve amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Elkatmış, spor faaliyetlerinin aksamaması için tesisleri kısa sürede hazır hale getirdiklerini söyledi.

Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu yolu kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan Hasköy-Mutki kara yolunu ulaşıma açtı.

Bölgede çalışan iş makinesi operatörü Ahmet Karagüzel, zorlu şartlara rağmen yol açma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bölgede tipinin etkisini sürdürdüğünü belirten Karagüzel, "Hasköy-Mutki kara yolunda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buluyor." dedi.

Sürücülerden Hakan Salçuk ise "Burada kış şartları çok ağır. İlkbahardayız ama burada kış şartları devam ediyor." dedi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde kapanan 74 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Takım'da tarihi maç öncesi can sıkan gelişme