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Vali Balcı'dan Babalar Günü Mesajı

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, babaların ailede üstlendiği rol, büyük bir özverinin ve sorumluluğun göstergesi olduğunu belirtti.

Babaların varlıkları ile huzur ve güven sağladıığını ifade eden Balcı, "Varlıkları ile arkamızda bir dağ gibi duran, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur ve güven bulduğumuz, yaşamları boyunca bizleri koruyan ve gözeten, ailemizin bir arada olmasında eşsiz bir rol üstlenen babalarımız önemli ve kutsal değerimizdir." ifadelerini kullandı.

Babaların omuzlarındaki yükü kaldırabilme kabiliyeti aile bağlarının daha güçlü olmasını sağladığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Babaların omuzlarındaki yükü kaldırabilme kabiliyeti aile bağlarının daha güçlü olmasını, bir ailede yetişen nesillerde güven duygusu oluşmasını ve sağlıklı toplumsal yapının şekillenmesinde önemli etkendir. Onun içindir ki bir ömür boyu maddi manevi her türlü imkanını ailesinin geleceği adına seferber eden her babalarımız, hürmeti, saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın ve annelerimizin hakkını ödeyemeyiz, ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Başta ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda mücadele ederken can veren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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