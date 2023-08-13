Van Valisi Bahçesaray ilçesini ziyaret etti

Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede yapılacak işler hakkında istişarelerde bulunan Vali Balcı, Müküs Çayı'nın doğaya hayat verdiğini belirterek, vatandaşları bu doğa harikasını görmeye davet etti.

Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bahçesaray'a giderek vatandaşlarla çay içip hasbihal edip taleplerini dinleyen Van Valisi Ozan Balcı, ilçede yapılacak işler hakkında istişarelerde bulunup çocuklara da kitap hediye etti. Vatandaşlarla yapılan sohbetin ardından Bahçesaray'dan doğup Dicle Nehrine dökülen Müküs Çayının çıktığı Ssubaşını ziyaret eden Vali Balcı, Müküs Çayı'nın doğaya hayat verdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı bu doğa harikasını görmeye davet ediyorum. Müküs subaşına giden yolun sıcak asfaltı yapılacak. Otoparkı düzenlenecek. Müküs suyunun kaynağının çıktığı alanın rekreasyonu yapılacak" dedi.

Vali Balcıya, Kaymakam Onur Alimoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı eşlik etti. - VAN