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Van Tuşba'da kız öğrencinin okula getirdiği pompalı tüfeği öğretmen ve veliler aldı

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Van Tuşba'da kız öğrencinin okula getirdiği pompalı tüfeği öğretmen ve veliler aldı
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Van Tuşba'daki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na pompalı tüfekle gelen kız öğrencinin tüfeği, öğretmen ve velilerce alınıp polise teslim edildi. Polis tüfeğe el koyarken öğrenci ifadesi için polis merkezine götürüldü, okulda eğitime ara verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve veliler tarafından çocuğun elinden alınan tüfek, polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir kız öğrenci, pompalı tüfekle okula geldi. Öğrenciyi ve silahı fark eden öğretmenler ile veliler müdahale ederek tüfeği aldı. Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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