Van sınır hattında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddeler Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle sınırlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçiğin, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel