Van sınır hattında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddeler Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında 50 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle sınırlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçiğin, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığı belirtildi.

Açıklamada, Van sınır hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında ele geçirilen 50 kilo 600 gram uyuşturucu maddenin gerekli işlemlerin yapılması üzere Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
500
