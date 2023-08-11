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Van Saray'da çıkan ot yangınında 8 bin bağ ot kül oldu

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Van'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 8 bin bağ ot kül oldu.

VAN'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 8 bin bağ ot kül oldu.

Saray'ın Turan Mahallesi'nde akşam saatlerinde bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla kısa sürede bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp ve Saray itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevlere müdahale ederek, yangını 6 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında Tunce İlhan ve Feyat Azkaçar'a ait 8 bin bağ ot küle döndü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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