Van, Muş ve Bitlis'teki okullarda uyum eğitimi başladı

Van, Muş ve Bitlis'teki okullarda uyum eğitimi başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Muş ve Bitlis'teki okullarda okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı.

Van, Muş ve Bitlis'teki okullarda okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı.

Van'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi için aileleriyle sabah saatlerinde kayıtlı bulundukları okullara gitti.

Öğretmenlerin karşıladığı öğrenciler, sınıflarına alındı, yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

İpekyolu ilçesindeki İkinisan İlkokulu'nda da öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

Öğrencileri sınıflara alan öğretmenler, çocuklarını yalnız bırakmayan velileri bilgilendirdi.

Muş

Muş'un Malazgirt ilçesinde de minik öğrenciler için başlatılan uyum eğitiminde ilk ders zili çaldı.

Atatürk İlkokulu'na giden öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Okul Müdürü Kenan Kayretli, okula gelen öğrenci ve velileri bilgilendirdi, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bitlis

Bitlis'te okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi başladı.

Okula yeni başlayan öğrenciler velileriyle kayıtlı oldukları okullara gitti. Öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Şehit Alpaslan Kurt İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 800'den fazla can kaybı var
Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar

Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.