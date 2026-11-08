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Van merkezde mevsimin ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar beyaza büründü

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Van merkezde mevsimin ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar beyaza büründü
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Van'da akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı; kentin yüksek kesimlerinin ardından merkezde de mevsimin ilk karı düştü. Sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı.

VAN merkeze mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkarken, park halindeki araçların üzeri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarısının ardından gündüz aralıklarla yağan yağmurun etkili olduğu Van'da; akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinden sonra kent merkezinde de mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı ile birlikte sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Vatandaşlar, yağan karın altında yürüyüş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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