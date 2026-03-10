Haberler

Van Kedi Villası'nın, yeni üyeleri için hazırlıklar başladı

Van Kedi Villası'nın, yeni üyeleri için hazırlıklar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Kedi Villası'nda nesli koruma altında olan Van kedilerinin çiftleşme dönemi başladı. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2 ay 10 gün içinde minik yavruların olacağını duyurdu ve daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

VAN Kedi Villası'nda, nesli koruma altında olan Van kedilerinin çiftleşme dönemi başladı. Her yıl ırkının özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, çiftleşme dönemi için kediler için özel odalar hazırlandı. YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Birinci grup çiftleştirme programımız başladı. Şu anda hayvanları çiftleştiriyoruz. Dolayısıyla da 2 ay 10 gün sonra burada her tarafta minik yavrularımız olacak" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri Van Kedi Villası'nda koruma altında tutuluyor. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan merkezdeki kediler, sevecen yapılarıyla gelen konukların ilgisini çekiyor. Özellikle çocukların çok fazla ziyaret ettiği merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmalar sürdürülüyor. Merkezdeki kedilerin bakım, beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılırken, çiftleşme dönemi için özel hazırlanan odalarda kediler kontrollü şekilde bir araya getiriliyor. Kedilerin doğum süreci, nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürüyor.

NİSAN'DA HER TARAFTA MİNİK KEDİLER OLACAK

Van YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde her sene 3 grup şeklinde doğumların yapıldığını belirterek, "Senkronize doğum yaptıran bir araştırma merkezi ve bizim birinci grup çiftleştirme programımız başladı. Şu anda hayvanları çiftleştiriyoruz. Dolayısıyla da 2 ay 10 gün sonra burada her tarafta minik yavrularımız olacak. Onun için biz de koruyucu önlemlerini aldık, kilolarını aldırdık, aşılarını yaptırdık. Annelerin hepsi şu anda damızlık olarak hazırdır. O nedenle artık peyderpey çiftleştirmek programı devam edecek" dedi.

HEDEFİMİZ HEP DAHA İYİ OLMAK

Amaçlarının sadece daha fazla yavru elde etmek olmadığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Bizim amacımız orijinal forma yakın yavru elde etmektir. Dolayısıyla da bizim her sene mutlaka bir önceki seneyi geçme hedefimiz var. Geçen sene de bir önceki seneden daha iyi performans gösterdiğimizi biliyoruz" dedi.

TURİZMDE VERİMLİ BİR SEZON OLDU

Geçen yıl turizm açısından çok verimli bir sezon geçirdiklerini de belirten Prof. Dr. Kaya, "Turizm açısından gayet verimli bir sezon geçirdik. Ziyaretçi sayımız tabi ki pandemi döneminde epey azalmıştı. Daha doğrusu biz zaten burayı ziyarete kapatmıştık. Sonradan yavaş yavaş tekrardan açma durumunda kaldık. Geçen sene artık pandemi öncesi yıllarımıza dönmüş olduk. Belki de daha da fazla ziyaretçi almış olabiliriz. Biz hesaplamalara göre 150 bin civarında kişinin burayı ziyaret ettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı