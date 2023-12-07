Van İtfaiyesi, Son Bir Yılda 7 Bin 289 Olaya Müdahale Etti

Van'da itfaiyeciler, yangın, trafik kazaları, doğal afetler gibi birçok olaya müdahale ederek vatandaşların yardımına koşuyor. Son bir yılda 7 bin 289 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, asılsız ihbarlar ve yol verme sorunu gibi zorluklarla karşılaşıyor.

VAN'da İtfaiyeciler, yangın, trafik kazaları, doğal afetler gibi çok sayıda olaya müdahale ederek, zor zamanlarda vatandaşın imdadına yetişiyor. Kahramanmaraş merkezli depremde 49 kişiyi enkaz altında sağ kurtaran ve 71 kişinin ise cansız bedenine ulaşan ekipler, Van ve ilçelerinde de son bir yılda 7 bin 289 olaya müdahale etti. Mesaileri sırasında yaşanabilecek olaylara karşı daima hazır bekleyen itfaiyeciler, acil durumlarda tüm imkanlarını seferber ederek insanların yardımına koşuyor. İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, asılsız ihbarların ekiplere zaman kaybına yol açtığını, yaşadıkları bir diğer sorunun ise ihbar yerine giderken yol verme sorunu olduğunu söyledi.

Sadece Van'da değil, depremin vurduğu Malatya'da da görev alan Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı 336 kişiden oluşan itfaiye ekibi, ihbarların ardından 40 saniye gibi kısa sürede komuta merkezinden ayrılarak olay mahalline intikal ediyor. Giden ilk ekibin ardından diğer ekipler de bölgeye ulaşıyor. Van ve bağlı 13 ilçesinde yangın, trafik kazaları, doğal afetler, hayvan kurtarma, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarma gibi yıl içerisinde 7 bin 289 olaya müdahale eden ekipler, bin 857 yangını kontrol altına aldı. Olaylara anında müdahale ve yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Türkiye İtfaiyeciler Birliği tarafından en başarılı 10 büyükşehir itfaiyesi arasında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da yaklaşık bir ay görev yaptı.Yıkılan binaların enkazları altında 49 kişiyi canlı kurtaran ekipler, 71 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

ASILSIZ IHBARLAR ZAMAN KAYBETTIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas,'görünmez kahramanlar' olarak nitelendirdiği itfaiye ekiperinin kentte son bir yılda 7 bin 289 olaya müdahale ettiğini söyledi. Arvas,"Bir ihbar aldığımızda ekiplerimiz olay mahalline gittiğinde en çok yol verme konusunda sıkıntı yaşıyor.Ablulanstan sonra trafikte üstün geçiş hakkı itfaiyenin.O yüzden vatandaşlarımızın, sürücülerimizin ekiplerimiz bir olaya gittiğinde yol verme konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ambubansla nasıl yol veriyorlarsa, itfaiyeye de versinler. Bölgemizde yaşadığımız bir diğer sıkıntı da asılsız ihbarlar. Buda ekilerimize zaman kaybı yaşatıyor. Bir yangın ihbarına gittiğimizde eğer bu yalansa ciddi zaman kaybı yaşıyoruz.Genelde aynı yangın için bir kaç kişi arayıp ihbarda bulunuyor. Fakat adresler yanlış veriliyor. Ekiplerimiz verilen bölgeyere intikal ettiğinde yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bazen 'Tavuğum kaybolmuş, ineğim kaybolmuş gibi şeylerle bizi meşgul edenler de oluyor."dedi.

Kahramanmaraş Merkezli depremin vurduğu Malatya'da da 27 kişilik ekibin görev aldığını ifade eden Arvas, ekiplerin depremde yıkılan binaların ankazı altında 49 kişiyi sağ kurtardığını, 71 kişinin ise cansız bedenine ulaştığını belirtti.

40 ARAÇ VE 336 PERSONELLE ÇALIŞILIYOR

Acil durumlarda tüm imkanlarını seferber ederek insanların yardımına koştuklarını anlatan İtfaiye Daire Başkanı Arvas,"Yaşanabilecek ilk olay için ihbar alınır alınmaz ilk ekibimiz hemen yola çıkıyor. Olay çok büyükse diğer ekipler de arkasından hareket ediyor. 40 araç ve 336 personelimiz var. Bu personelimizin 15'i kadın personel.Ekiplerimiz, bütün riskleri göze alarak olaylara müdaahle ediyor. İtfaiye büyük olaylara müdahale ediyor. Ama hiç görünmeyor. O yüzden biz de onlara 'görünmez kahramanlar' diyoruz. En ufak bir hatamız olduğunde eliştiriliyoruz, ama yaptığımız işleri kimse konuşmuyor. Gelen ihbarlar hepsi kayıt altına alınıyor. İhbarın alındığı saatten itibaren en kısa sürede ekiplerimiz olay mahalline ulaşıyor.İtfaiye araçlarımızın suları sürekli doludur, hazır kıta bekliyoruz. İtfaiye ekipleri, ateş savaşçılarıdır.Sadece ateş değil, trafik kazaları, deprem, doğal afetler, sel baskınları gibi bir çok olaya da müdahale ediyorlar. Eylül-Ekim ve Kasım ayları bizim baca temizleme sezonomuzdur.Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekir.Bize başvurulduğunda 100 biralık cüzzi bir ücretle vatandaşlarımıza bu hizmeti de yapıyoruz.Karbonmonoksit zehirlenmeleri de zaman zaman oluyor.Bu konuda da vatandaşlarımızda duyarlılık bekliyoruz."diye konuştu.(DHA)