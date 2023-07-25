Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cinkara'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Özalp, Van'da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.