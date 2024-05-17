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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı

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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, sınır hattında terörle mücadele, düzensiz göçmen geçişi ve kaçakçılık olaylarıyla ilgili alınan önlemler değerlendirildi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile İran arasında 1937'de imzalanan Tahran Antlaşması gereğince birinci derece hudut makamları arasında yapılması planlanan toplantı, Doğubayazıt Kaymakamlığında yapıldı.

Toplantıda, sınır hattında terörle mücadele, düzensiz göçmen geçişi ve kaçakçılık olaylarıyla ilgili alınan önlemler değerlendirildi.

Toplantıya katılan Kaymakam Türker, sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin güvenlik güçlerinin azim ve kararlılıkla çalışma yürüttüğünü belirtti.

Toplantıya, İran Kilisekent 1. Derece Hudut Komiseri Binbaşı Ali Ekber Beytullahzade ile Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Mehmet Kurt katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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