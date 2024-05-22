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Van'ın Çaldıran ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim programı düzenlendi

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Van'ın Çaldıran ilçesinde, mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Kaymakamlık Yazı işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, muhtarlara kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulması için eğitim verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Kaymakamlık Yazı işleri Müdürlüğü tarafından, kamu hizmetlerinin mevzuata uygun olarak etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesini sağlamak amacıyla muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi.

Programda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve gelen mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesinin vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına önem arz ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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