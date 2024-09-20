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Van'ın Başkale İlçesinde Mevsimin İlk Karı Yağdı

Van'ın Başkale İlçesinde Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Van'ın Başkale ilçesinde sağanak yağmurun ardından yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Yolmaçayır Mahallesi beyaza büründü ve mahalleli kar sürpriziyle karşılaştı.

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak, yüksek yerleşim yerlerinde yerini kara bıraktı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yolmaçayır Mahallesi'nde kar yağdı.

Mevsimin ilk karıyla beraber mahalle beyaza büründü.

Güne beyaz örtüyle başlayan mahalleli, her yıl kasım ve aralıkta yağan karı görünce şaşırdı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel

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