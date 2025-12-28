Bahçesaray'da etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi
Bahçesaray'da gece başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak kapatıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü, besiciler de hayvanlarını kar örtüsünün üzerine serdikleri otlarla besledi.
Karayolları ekiplerince dün Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.
