Van hudut hattında 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 4 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdüğünü vurguladı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal