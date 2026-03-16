Van hudut hattında 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin hudutlarda etkin şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.