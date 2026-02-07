Haberler

MSB: Van hudut hattında 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 5 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 5 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetinde 5 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
