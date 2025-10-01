Van Hudut Hattında 117 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 117 kilo 853 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 117 kilo 853 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi.