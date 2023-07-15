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Van-Hakkari yolunda trafik kazası: 5 yaralı

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Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda 2'si çocuk olan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Van- Hakkari yolunda trafik kazası: 5 yaralı

HAKKARİ - Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 14: 30 sularında Van'ın Gürpınar ilçesinden Başkale istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 2 si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonra haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ambulansları ile jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kavak - Güncel

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