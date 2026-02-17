Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ulaşımı aksattı

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de kar yağışı sonucu kapanan Kayalar köyündeki üs bölgesine ulaşım sağlanması için çalışma sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bölgede ilerlemekte güçlük yaşadı.

Dağlık alanda yürütülen karla mücadele çalışmaları dron ile görüntülendi.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle bir yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.