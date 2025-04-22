Van-Hakkari Karayolunda Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van- Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlar için taziye mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-Hakkari Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 7 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 12 yurttaşın da yaralandığını bildirdi.

Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Van-Hakkari karayolunda meydana gelen elim trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı yurttaşlarımızın ise en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Sık sık kazaların yaşandığı Van-Hakkari karayolunda, bir daha böylesi acıların yaşanmaması için yetkilileri derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyorum."

Tülay Hatimoğullar da şu mesajı paylaştı:

"Van-Hakkari karayolunda meydana gelen kaza bir kez daha yüreğimizi yaktı. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralı yurttaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Sık sık benzer kazaların yaşandığı Van-Hakkari karayolunda ihmaller bir an evvel giderilmeli, yurttaşlarımızın yolculuklarını güvenli bir şekilde yapmaları sağlanmalıdır."