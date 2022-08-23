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Van haberi! Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

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Van haberi! Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

Van gündem haberi: VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gürpınar'da şüphe üzerine aracı durdurup, arama yaptı. Araç içindekileri de arayan ekipler, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği buldu. Düzeneğin, sınavlarda kopya amaçlı kullanılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, 5 şüpheli hakkında '6114 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Tragger Güncel Haberler

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