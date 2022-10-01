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Van haberleri | Çocukların uçurduğu uçurtmalar Van'ın semalarını renklendirdi

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Van haberleri | Çocukların uçurduğu uçurtmalar Van'ın semalarını renklendirdi

Van yerel gündem haberine göre Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Van Kalesi'nin arka kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camisi yanındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce çocuğa rengarenk uçurtmalar dağıtıldı.

Aileleri ile alana gelen çocuklar, üzerinde Van kedisi, Van Gölü Canavarı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı çocuklarla ilgilendi, onlarla uçurtma uçurdu.

Balcı, gazetecilere, etkinlikte çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Temel gayelerinin çocukların mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Balcı şunları kaydetti:

"Panayır havası gibi, şenlik gibi oldu burası. Çocuklar aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirildi. Çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri için devletimizin, milletimizin bütün imkanlarını, potansiyelini kullanacağız, kullanmaya da devam ediyoruz. Buradaki nihai gayemiz çocuklarımızın mutluluğu, onların esenliği, sağlığı, gülmeleri. Bu amacımızı da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çocuklarla daha güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle."

Balcı çocuklarını etkinlik alanına getiren ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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