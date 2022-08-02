Van haber: Van Valisi Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki tesiste otlu peynir mayaladı, yapılan çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde açılan peynir üretim tesisini ziyaret eden Balcı, otlu peynirin yapılışı ve çalışmalarla ilgili işletme sahibi Rezzan Bayram'dan bilgi aldı.

Balcı, kültürel bir değer olan otlu peynirin üretimini önemsediklerini söyledi.

Kadınların peynir yapımında büyük emek harcadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 10'u ilimizde bulunuyor. 3 milyon koyun varlığına sahibiz. Meraların ıslahını sağlayarak hayvan sayısını 10 yılda 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Otlu peynirle ilgili kendimize hedef belirliyoruz. Daha çok tanıtım yaparak farklı çeşitlerde üretim yapmamız gerekiyor. Kentte peynir müzesini kuracağız. Kars'tan sonra ilimizi de dünyada peynirden anlayan gurmelere destinasyon alanı yapacağız. Böylelikle ekonomiye, hayvancılığa ve ilimize katkı sağlamış olacağız."

Kadınların alın teri ve emeğiyle yapılan otlu peynire değer katacaklarını dile getiren Balcı, "Sirmo, Heliz, Kekik, Mendi ve Siyabo otlarının aromasıyla yapılan peyniri tüm dünyayla tanıştıracağız. Bu aynı zamanda küçükbaş hayvancılığa, üretime ve kadınların emeğine destektir." dedi.