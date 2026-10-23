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Van Gürpınar'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı

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Van Gürpınar'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde öğle saatlerinde aynı yöne giden TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı; savrulan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 11 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır; itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde TIR'la yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden TIR'la, yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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