Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Gürpınar'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde hafif ticari araç, sepetli vinç ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı; yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde, plakaları ve sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sepetli vinç ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
'Gizli planı açıklıyorum' diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı

"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torunu Nazar'ı Alman annesinden 7 yıl boyunca kaçırmıştı! Tutuklu babaanne duruşmada fenalaştı

Torununu 7 yıl boyunca annesinden kaçırmıştı! Duruşmada fenalaştı
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Pazardan alışveriş yapar gibi kıyafet seçti! Kameralar kayıttaydı

Pes dedirten rahatlık! Pazardan alışveriş yapar gibi kıyafet seçti
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Aynı gece hem telefoncuya, hem bankaya girdi! Hırsızın o anları kamerada

Bankada çalacak bir şey bulamadı! Hırsız da şokta: İşte o anlar
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı