Van gündem haberi: Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2) Güncel Haberler Van haberleri: MAKİLİK ALANDA BULUNDUMersin'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Seyrek, arama yapan ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu. MAKİLİK ALANDA BULUNDU Mersin'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Seyrek, arama yapan ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu. Seyrek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyrek'in jandarmaya "Kafamı dinlemek için evden uzaklaştım" dediği öğrenildi. Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN, Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar Mersin su Güncel Haberler

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