Van Gölü Üzerinde Dolunay Şöleni

Van Gölü Üzerinde Dolunay Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Van Gölü Üzerinde Dolunay Şöleni
Haber Videosu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolunay, Van Gölü üzerinde yarattığı yakamozla izleyenlere unutulmaz bir manzara sundu. Ahlat sahiline akın eden vatandaşlar, ayın su üzerindeki yansımasını izlemek için bir araya geldi.

Van Gölü üzerinde dolunay güzelliği

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamozla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Seyri güzel manzara, ilçedeki vatandaşların ilgisini çekti.

Dolunayın gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselmesiyle birlikte, Ahlat'ta Van Gölü sahiline akın eden vatandaşlar eşsiz görüntülere tanıklık etti. Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz, izleyenleri mest ederken birçok kişi bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına aldı.

Bazı vatandaşlar ise Ahlat iskelesine inerek ayın su üzerindeki yansımasını yakından izledi ve manzaranın fon oluşturduğu karelerde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ahlat ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Şahin Şerefoğlu, "Bugün dolunayın Van Gölü'ndeki yansıması çok muhteşem bir görüntü. Bu görüntüyü kaçırmamak için burada değerlendiriyoruz. Bütün doğa severleri, fotoğraf severleri bu fırsattan yararlanmaları için bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

Trump'tan gerilimi iyice yükseltecek çıkış! Eylemciler için planı var
2 kişi gözaltında! İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.