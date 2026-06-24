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Kayınpederinden ilham aldı, Van Gölü'nün tek kadın kaptanı oldu

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Emekli kayınpederinden ilham alan Yıldız Özdemir, Van Gölü'nün tek kadın kaptanı oldu. Kendi teknesiyle tur düzenleyen Özdemir, çevre temizliği ve sosyal farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

VAN'da, emekli olduktan sonra tekne kaptanlığı yapmaya başlayan kayınpederinden ilham alan Yıldız Özdemir, çıktığı yolda Van Gölü'nün tek kadın kaptanı oldu. Hayalini gerçeğe dönüştüren Özdemir, bugün kendi teknesiyle tur organizasyonları düzenlerken, çevre temizliği ve Van Gölü için sosyal farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Yıldız Özdemir'in kayınpederi emekli olduktan sonra tekne kaptanlığı yapmaya başladı. Özdemir ise hayali olan kaptanlık için sık sık tekneyle göle açılmaya başladı. Zamanla, "Ben de bu işi yapabilirim" diyerek denizcilik ve kaptanlık tutkusunu geliştiren Yıldız Özdemir, Van Gölü'nün eşsiz maviliğinde dümeni eline aldı. Özdemir, ilk olarak balık avı için tekneyle göle açıldı, daha sonra tutkusunu mesleğe dönüştürmeye karar verdi. Bu süreçte en büyük desteği eşinden alan Yıldız Özdemir, bir süre sonra kendi teknesini de satın alıp Van Gölü'nde tur organizasyonları düzenlemeye başladı. Yıldız Özdemir, süreci anlatarak,"Babam emekli olduktan sonra balıkçı teknesi alıp bu işe başladı. Ben de çok heves ettim. Onu da yalnız bırakmayarak sürekli işin içinde oldum. Bu işte biraz daha gelişince gerekli belgeleri aldım. Daha sonra farklı organizasyonlara da imza atmak istedim" dedi.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR

Kadınların sosyal hayata katılımını teşvik etmek amacıyla zaman zaman gruplara yönelik özel koy turları organize eden Yıldız Özdemir, çocukları da Van Gölü'nün doğal güzellikleriyle buluşturuyor. Akdamar Adası'nın yanı sıra Kuzu Adası, İnköy ve Ağin koyları gibi doğal güzellikleri tanıtan Özdemir, kadınlara yeni sosyal ve kültürel ortamlar oluşturduklarını söyledi. Yıldız Özdemir, düzenlediği gezilerde, katılımcılara keyifli anlar yaşatıp, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtarak, kentin turizmine de katkı sağlıyor. Güler yüzü ve işine sevgisiyle tanınan Özdemir, Van'ın ilk kadın kaptanlarından biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

'PES ETMEDİĞİMİ GÖRÜNCE DESTEKLEDİLER'

Yıldız Özdemir, gezi turlarının yanı sıra, çevre konusunda farkındalık çalışmaları yürütüyor. Van Gölü'nün en güzel koyları ve adalarına düzenlediği turlarda katılımcılarla çöp toplama etkinlikleri yapan Özdemir, gölün ve sahil şeridinin temiz kalmasına destek oluyor. Kaptanlığının yanı sıra doğayı korumaya da çabaladığını belirten Özdemir, "Benim için bu mesleği yapmaktan ziyade verimli olabilmek, bir şeyler katabilmek ve o doğrultuda çalışmak daha önemli. Başta inanmıyorlardı, açıkçası işin içine girdikten sonra pes etmediğimi görerek, desteklemek zorunda kaldılar da diyebilirim. Sonrasında toplumun güvenini de alarak bu işte başarı sağladığımı düşünüyorum. Onlar da görerek daha çok desteklediler. Şimdi 'yıldızkaptan65' markasıyla teknemi aldım. Çok şükür faaliyetlerimi kendi teknemde gerçekleştirebiliyorum" diye konuştu.

KIŞ AYLARINDA BALIKÇILIK YAPIYOR

Erkek meslektaşlarının da kendisine çok destek olduğunu söyleyen Yıldız Özdemir, kış aylarında baba mesleği olan balıkçılık mesleğini yürüttüğünü belirterek, "Tekneye gelen misafirlerim çok seviniyorlar. Beni kendilerine rol model olarak alıyorlar ve bir kadın kaptanın bu tür faaliyetler göstermesi onlar için çok büyük avantaj ve örnek oluyor. Özellikle öğrenci gruplarını ağırladığım zaman onlara büyük bir örnek teşkil ediyoruz. Sadece görevimi yapıp gezdirmiyorum. Aynı zamanda çevre bilinci, sosyal farkındalık projeleriyle de gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELİNİMLE GURUR DUYUYORUM'

Yıldız Özdemir'in kayınpederi Yaşar Özdemir ise "Gelinimle gurur duyuyorum. Bizimle birlikte çalışıyor. Kaptanlık yapıyor. Tüm faaliyetlerde birlikteyiz. Her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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