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Van Gölü Dip Çamuru Temizliği Denetlendi

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü'nün Tatvan sahilinde dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi. Gölün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalarda kıyı rehabilitasyonu ele alındı.

Van Gölü'nün Tatvan sahilinde, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yürütülen dip çamuru temizleme çalışmaları sürüyor.

Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Ahmet Karakaya, Tatvan sahilinde Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarını inceledi.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Van Gölü'nün temizlenmesi ve gerekli çevre projelerinin hayata geçirilmesine yönelik talimatları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın destekleriyle çalışmalar yürütülüyor. Bölgenin en önemli doğal ve ekolojik değerlerinden biri olan Van Gölü'nün korunması, çevresindeki yerleşimlerin, tarımsal faaliyetlerin, turizmin ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Gölün gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla çalışmalarımız sürüyor."

Daha sonra Tatvan Kaymakamlığındaki toplantıda, dip çamuru temizliği kapsamında kıyı kesimlerinde biriken malzemenin ortamdan uzaklaştırılması, kıyıların rehabilitasyonu ve gölün korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İncelemelerde Vali Karakaya'ya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Devlet Su İşleri Van Bölge Müdürü Cihan Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis DSİ Şube Müdürü Niyazi Yayla ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan eşlik etti.

Kaynak: AA
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