Van'da İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi
Van Gölü'nde serinlemek amacıyla suya giren Mert Açan (24) ve kardeşi Semih Açan'ın (18) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu ve hastane morgundaki işlemlerin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İKİ KARDEŞİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Serinlemek amacıyla Van Gölü'ne giren Mert Açan (24) ile kardeşi Semih Açan'ın (18) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri yapılan iki kardeşin cenazesi, hastanedeki külliye camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere İpekyolu ilçesindeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler, burada toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı