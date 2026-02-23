Haberler

Flamingoların konaklandığı Van Gölü'nde geri çekilme ile birlikte adacıklar oluştu

Flamingoların konaklandığı Van Gölü'nde geri çekilme ile birlikte adacıklar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel ısınma nedeniyle Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesi, flamingoların konaklama alanlarının değişmesine neden oldu. Erciş ilçesindeki kıyılarda oluşan adacıklar, göldeki dramatik değişimi gözler önüne seriyor.

VAN Gölü kıyılarında küresel ısınmaya bağlı suyun geri çekilmesi sürerken, flamingoların konakladığı alanlar da değişti. Erciş ilçesine bağlı Karahan Mahallesi Sahili'ndeki geri çekilme sonucu oluşan adacıklar görüntülendi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, kapalı havza yapısı nedeniyle kuraklıktan diğer göllere göre daha fazla etkileniyor. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle Erciş kıyılarında yaşanan su kaybı, göl tabanında yeni adacıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Kış mevsimi olmasına rağmen ortaya çıkan adacıklar net bir şekilde görülebiliyor.

KARELERİNDE BİR YILLIK DEĞİŞİM'

Erciş'te uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl aynı bölgede çekim yaptığını belirterek, göldeki değişimin çarpıcı boyutlara ulaştığını söyledi. Coşar, "Her yıl buraya fotoğraf çekmeye gelirim. Bu yıl da geldiğimde geçen yıl çektiğim fotoğraflarla kıyaslama yaptım. Önceki karelerde göl suları adacıkların üst kısmındayken, bu yıl su seviyesi adacıkların alt kısmına kadar düşmüş durumda. Göl sularının çekilmesi artık ürkütücü bir noktaya ulaştı" dedi. Göldeki geri çekilme nedeniyle flamingoların da konaklama noktalarını değiştirdiği gözlenirken, ortaya çıkan adacıklar görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti