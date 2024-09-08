Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda 12. kez ayin yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamlarıyla ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Kıdemli Peder Drtad Uzunyan bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Uzunyan yönetti.

Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini, birçok kişi izledi.