Beyaza bürünen Akdamar Adası ziyaretçilerini ağırlıyor

Karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, soğuk havaya rağmen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Van'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Akdamar Adası, iki gündür etkili olan yağışlarla beyaza büründü.

Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından adaya gelen yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunları, kar altındaki adayı ve kiliseyi gezdi, fotoğraf çekti.

Van Gölü'nün mavisiyle bütünleşerek ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunan ada, karın ardından dronla görüntülendi.

"Adanın dört mevsimi çok güzel"

Antalya'dan gelen Dilek Türköz, AA muhabirine, sıcak iklimden kar şehri Van'a geldiklerini söyledi.

Bölgeye her geldiğinde adayı ziyaret ettiğini belirten Türköz, şunları kaydetti:

"Akdamar Adası çok güzel. Yıllardır buraya geliyoruz. Antalya'dan buraya gelip karla buluşmak çok güzeldi. Galiba bu yılın ilk karı, daha donmamış çok güzel. Çocuklar eğleniyorlar. Çok güzel bir ortam, hepimiz çok mutluyuz. Adanın dört mevsimi çok güzel. Şimdi de bembeyaz kar örtüsüyle ayrı bir büyüleyici. Bugünün güneşli olması ayrı bir güzellik kattı."

"Bizi muhteşem bir atmosfer karşıladı"

Adaya ilk kez geldiğini ifade eden Gökhan Okyay ise "Antalya'dan geldim. Adada muhteşem bir beyaz örtü var. Üç gündür burada kar yağıyormuş. Bizi muhteşem bir atmosfer karşıladı. Kesinlikle herkesin adayı gezmesi gerekiyor. Özellikle bu bölgeyi gezmeyenler, kesinlikle bu tarafları keşfetmeli." dedi.

"Karla birlikte harika bir görüntü var"

Adaya hayran kaldığını dile getiren Nuran Kaya da "Uçaktan iner inmez öyle bir atmosferle karşılaştım ki anlatamam. Sıcak bir bölgeden böyle soğuk bir bölgeye gelmek harikaydı. Herkese burayı tavsiye ederim. Ada kış mevsiminde bambaşka güzel oluyor. Karla birlikte harika bir görüntü var. İlk kez gelmiş biri olarak gerçekten çok mutlu oldum." diye konuştu.